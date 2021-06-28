تعطل شبكة شحن كروت الكهرباء بمطروح يثير غضبا بين الأهالي

تشهد محافظة مطروح حالة من الارتباك بسبب تعطل شبكة شحن كروت عدادات الكهرباء، وتوقفها عن العمل منذ يومين، الأمر الذي نجم عنه انقطاع الكهرباء عن بعض المنازل، التي تعمل بالعدادات الكودية بنظام كروت الشحن المدفوعة مسبقاً.

يتردد على المحل العشرات من المواطنين لشحن كروت عدادات الكهرباء، ولكن لا توجد شبكة نهائياً فى الماكينة منذ يومين، بحسب «أحمد المنوفي»، صاحب محل سوبر ماركت بمدينة مرسى مطروح، والذى أكد لـ«الوطن» قائلاً: «توجهت لقطاع الكهرباء بمطروح منذ يومين، ووقفت في طابو طويل مع ما يقرب من 40 مواطناً، وفي النهاية، غادرنا لوجود عطل في شبكة شحن كروت العدادات، ولا أعرف متى ستعود الشبكة للعمل، خاصةً وأن سؤال الناس عليها يزداد كل ساعة».

توقف شبكة شحن عدادات كروت الكهرباء في سيوة بمطروح

ما بين التوقف والعمل منذ يومين، هذا هو حالة شبكة شحن كروت عدادات الكهرباء في مركز ومدينة سيوة، طبقا لـ«عيسى جمعة الشهيبي»، من أهالى سيوة، شارحا لـ«الوطن»، أن «تعطل الشبكة لا تمكنا من شحن الكروت للعدادات، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل، نتيجة عدم تمكنهم من شحن كروت العدادات، وتذبذب الشبكة، التي تعمل بعض الوقت وتفصل أوقات أكثر».

غضب أهالي مطروح بسب تعطل شبكة شحن عدادات الكهرباء

وعبر أهالي مطروح عن غضبهم، علي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعطل شبكة شحن كروت عدادات الكهرباء، منهم «أمير حنفي»، من شباب مطروح، الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «شركة كهرباء البحيرة.. اتقوا الله فينا، من امبارح والسستم واقع والناس مصالحها واقفة، بتخدم حقكم مقدماً وخدمتكم زي الزفت»، كما وضع صورة تظهر أحد أجهزة الشحن، مدون على شاشته عبارة :«هذه الخدمة غير متاحة مؤقتاً»، كما عبر العديد من المواطنين عن استيائهم بسبب تعطل الشبكة.