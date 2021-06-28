وزير الشباب يشهد فعاليات مؤتمر الرياضة في الجمهورية الجديدة (صور)

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تفاصيل واستراتجية الوزارة بالتنسيق مع اتحاد الثقافة الرياضية، خلال حضوره فعاليات مؤتمر الرياضة في الجمهورية الجديدة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود، بحضور عدد كبير من نجوم الكرة والشخصيات العامة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الثقافة الرياضية وكبار النقاد الرياضيين.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير، إن مصر تعيش الآن طفرة على جميع المستويات وفي كل المجالات، لافتًا إلى أن الحركة الرياضية المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا وإنجازات تحققت بفضل دعم القيادة السياسية واعتبارها أمن قومي، وأحد أهم مقومات الدولة الشاملة، حيث أصبحت تساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استضافة وتنظيم العديد من البطولات العالمية.

وأضاف «صبحي»، أن البنية الإنشائية الرياضية والشبابية كان لها دورًا فعال في جعل مصر مركزًا إقليما لتنظيم الفعاليات العالمية الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، سوف تساهم بشكل كبير في استضافة العديد والمزيد من تلك الأحداث العالمية، مثلما حدث واستضافة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس العالم لكرة اليد يناير الماضي.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بخلق الكثير من البرامج الرياضية والشبابية والمبادرات الهامة وعلى رأسها مبادرات «لا للتعصب»، و«لا للإدمان»، ومبادرات متنوعة لاكتشاف المواهب، ومسابقات إبداع بكل مستوياتها.

أشرف محمود: الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو في العاصمة الإدارية

وفي المقابل، قال أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، أن احتفالية الاتحاد يومي 6، 7 يوليو المقبل سوف تشهد عدد من الفعاليات الرياضية والثقافية الهامة، والتي ستأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، حيث ستأتي الاحتفالية تحت شعار«الرياضة في الجمهورية الجديدة».

واختتم رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية كلمته بتوجيه الشكر لوزير الشباب والرياضة على رعايته للمؤتمر ودعمه الكامل لكل الاتحادات الرياضية.

من جانبه، وجه نجوم الكرة حسني عبد ربه نجم مصر، والإسماعيلي تامر بجاتو نجم مصر، والأهلي والحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، الشكر للوزير على تبنيه المبادرات الاجتماعية لنجوم الرياضية، مؤكدين استعداده للمشاركة في أي نشاط يخدم الوطن والمجتمع.

وفي كلمته، وجه رمزي صالح حارس مرمى الأهلي والمنتخب الفلسطيني، شكره لمصر وقائدها على دعمهم للقضية الفلسطينية، وأشاد بفكرة تنظيم مباراة بين نجوم مصر وفلسطين دعمًا لإعمار غزة والأقصى، ونقل تحيات الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين، ورئيس اتحاد الكرة للدكتور أشرف صبحي، ولاتحاد الثقافة الرياضية، مؤكدًا أن هذه اللفتة سيكون لها أثر إيجابي كبير لدى الشعب الفلسطيني.

كما تحدث الفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية، مشيدًا بدعم الوزير لكل الأنشطة الثقافية التي ترتقي بوعي الشباب.

وفي نهاية المؤتمر، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة جي جلوبال والاتحاد المصري للثقافة الرياضية، يقتضى بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للاتحاد، ووجه الشكر للسيدة عبير عصام الدين عضو مجلس الإدارة على تحملها نفقات طباعة كتابين عن الثقافة والأدب.