وزير الرياضة: سنختار شبابا مدربين لنشر ثقافة قبول الآخر في "لا للتعصب"

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"، كان لها تأثيرها الإيجابي أثناء مباراة النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنّ الوزارة بصدد اختيار شبابٍ لتمثيل المبادرة؛ ليكونوا مدربين بعد دراسة الظاهرة بتعمق، وكيفية نشر ثقافة التعايش وقبول الآخر.

وقال الوزير، خلال لقاء مفتوح اليوم بين طلاب جامعة الأزهر والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، نظَّمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت عنوان: (مصر أولًا- لا للتعصب)، إنّ المبادرة تشملها برامج الوزارة وأنشطتها بمختلف الإدارات المركزية ولفترة طويلة؛ من أجل الوصول لأكبر عدد من الشباب بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنّ استمرارية المبادرة هو الدور المجتمعي للوزارة؛ لخلق أجواء خالية من التعصب في المجتمع، وخاصة في المجال الرياضي.

وجدد وزير الشباب، دعوته لنشر القيم الرياضية الإيجابية، التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع جامعة الأزهر، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة؛ من خلال استثمار طاقات شباب جامعة الأزهر المتميزين.

وأوضح أنّ الوزارة تعمل بشكل متواز، من خلال الدمج بين أنشطة الشباب والرياضة، وربطها بالرؤية العامة للدولة، والاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشخصية المصرية ضمن توجيهات القيادة السياسية.

ودعا وزير الشباب، إلى المشاركة في حملة "تصدوا معنا" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتصدي للشائعات، والكشف عن الحقائق في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد.

وفي سياق متصل، طالب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ الشبابَ بالبعد عن التعصب واجتناب الشائعات، مؤكدًا أنّ التعصب والشائعات تهدف في المقام الأول إلى هدم الأوطان ونشر الفوضى، مشددًا على أهمية الالتزام بالقيم والمبادئ في ظل انتشار الشائعات الهدامة التي تسعى للنيل من أمن البلاد واستقرارها.

كما طالب رئيس جامعة الأزهر، بالبعد عن السخرية، لافتًا إلى أنّ السبيل إلى النجاة من الفوضى، الالتزام بالكتاب والسنة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أنّ التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب، يهدف في المقام الأول إلى تأهيل الشباب وتدريبهم؛ انطلاقًا من أنّ شباب اليوم قادة الغد ورجال المستقبل، معربا عن سعادته باللقاء الطيب الذي يجمع الشباب بوزير الشباب، الدكتور أشرف صبحي.

ولفت إلى أنّه تعرض لوعكة صحية الفترة السابقة، لكنه اليوم شفي بزيارة وزير الشباب والرياضة لجامعة الأزهر، خاصة وأنّها تعد الزيارة الخامسة على مدار عامين تقريبًا، ما يعكس قوة العلاقات بين المؤسستين ومتانتها.

يذكر أنّ اللقاء قامت عليه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر برئاسة عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وبجهود مخلصة لطلاب وطالبات أزهريون على المنهج، وأزهري من أجل مصر.