«الرياضة» تعلن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي «مصر أولا.. لا للتعصب»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بدء الإعلان عن شروط المشاركة في البرنامج القومي لإعداد مدربين لنشر قيم التسامح ونبذ التعصب، تحت شعار «مصر أولا ..لا للتعصب» تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وتبدأ فعاليات التسجيل عبر ملء الاستمارة الإلكترونية، خلال الفترة من 26 يناير حتى 28 فبراير القادم، من خلال رابط التسجيل عبر بوابة وزارة الشباب والرياضة، ومن خلال الدخول على اللينك التالي:

https://www.emys.gov.eg/youth/spread_tolerance_values

5 شروط للمشاركة في هذه الدورات

حددت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة 5 شروط للالتحاق بالبرنامج أهمها:

- أن يكون المشارك حاصلا على مؤهل جامعي.

- المرحلة العمرية من 22 إلى 35 عام.

- حاصل على برامج تدريبية في المهارات الحياتية.

- الإقامة داخل المحافظة المقدم عليها.

- اجتياز اختبار المقابلة الشخصية التي سيتم تحديدها وفقا للبرنامج الزمني للبرنامج.

مقترحات كثيرة أعلنها الوزير وطالب بتنفيذها على أرض الواقع

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قدم العديد من المقترحات في اللقاءات التي عقدها مع الكثير من المؤسسات الصحفية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطارالمبادرة القومية التي أعلن عنها الوزير نهاية العام المنقضي لنبذ التعصب، ومن بينها مقترحات متعلقة بالبرامج والمشروعات القومية والتنموية والخدمية، كبرنامج تنفيذي مقترح للمبادرة، يرتكز على محاور التوعية، والإعلام والتواصل الاجتماعي، والمبادرات وتنظيم الأحداث الرياضية.

كما شملت مقترحات الوزير، خلال الجولات التي قام بها، ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ديسمبر الماضي، وتشكيل لجنة مشتركة مع المجلس، تكون وظيفتها الإشراف على تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، وإقامة عدد من المشروعات المشتركة تدعو لنبذ التعصب منها تنفيذ مهرجانات رياضية ومسابقات وندوات تثقيفية، ومؤتمر حواري موسع بحضور كبار نجوم الرياضة.