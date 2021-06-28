«سهرانين الليل».. أغنية جديدة لـ هشام عباس على «مزيكا»

طرحت شركتا «مزيكا» و«عالم الفن» للنجم هشام عباس، أغنيته الجديدة «سهرانين الليل» -Lyrics Video- على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، اليوم الإثنين.

وأشار هشام عباس، في بيانٍ صحفي، إلى أنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير «عامل ضجة» الذي طرحته شركتا «مزيكا» و«عالم الفن» فى نوفمبر الماضي.

أغنية «سهرانين الليل» من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلماتها: «ياسهرانين الليل قلبى أنا مال.. طب قولولى أنا هاعمل إيه ويلى أنا ويل حالى بقى حال.. آه يامين يلايمنى عليها ليل ياليل ياعين ده اللى الحياة ليل ياليل ياعيني تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه ليل ياليل ياعين واللى بهواه ليل ياليل ياعيني حياخدنى ليه ومين لمس القمر بإيديه يا سهرانين الليل آه قلبى أنا مالطب قولولى أنا هاعمل إيه».

هشام عباس للجمهور: مش هغيب عنكم تاني

وكشف الفنان هشام عباس، في وقت سابق عن سبب غيابه عن الساحة الفنية دون أن يصدر أي ألبومات جديدة لمدة عشر سنوات في الفترة من 2009 إلى 2019، موضحًا أن الأمر كان عاديًا، وكان يتخللها تترات مسلسلات، وحفلات، وأغاني أفلام.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية له: «أيضا كانت هناك ظروف الثورة، ومكانش ليا نفس أغني دلوقتي، وولادي في الفترة دي كانوا بيكبروا وكان نفسي أكون معاهم أكتر، وفي هذه الفترة بختار بعض الأغاني، والألبوم فيه أغاني جمعتها خلال الفترة دي، وأنا أسف جدا إذا كان حد زعل من غيابي، وأوعدكم مش هغيب تاني عليكم».