حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بأحياء الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات اليومية على الطرق والشوارع والميادين، لرفع كافة التعديات من نهر الطريق، لإعادة الانضباط للشارع، وتسيير الحركة المرورية والمشاة.

وفي هذا الإطار، شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة على المقاهي المخالفة بشوارع «قرة بن شريك، وهمدان، وربيع الجيزي»، أسفرت عن رفع 110 حالات تعديات وإشغالات مختلفة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وفي حي العمرانية، شملت الحملة شوارع «خاتم المرسلين، ومستشفى الصدر»، تم خلالها مراجعة مدى التزام أصحاب المحلات بوضع صناديق القمامه أمامها، بالإضافة إلى كلبشة السيارات المخالفة للانتظار الخاطئ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكافيهات والمقاهي غير الملتزمة، وإيداع المضبوطات بخازن الحي .

وتمكن حي شمال الجيزة من إحباط محاولة تحويل عقار من الغرض السكني إلى التجاري بمدينة «التحرير»، والتحفظ على عدد 2 باب حديدي والأدوات المستخدمة في المخالفة، كما أسفرت الحملة، التي شنها الحي للتصدي للتعديات الموجودة بشوارع «الحرية وزكي مطر»، عن إزالة شادر مخالف، والتحفظ على «تروسكيل» وعربة يد، لقيامهما بإشغال الطريق العام، فضلاً عن مصادرة 17 «شيشة» من المقاهي المخالفة.

وأسفرت الحملات في مركز ومدينة البدرشين، عن رفع 83 كرسي، ومصادرة 24 «شيشة» من المقاهي المخالفة، وتحرير عدد 3 محاضر إشغال، ورفع 20 حالة إشغال بمنطقة الحوامدية.

كما شن حي الوراق حملة على المقاهي والكافيتريات بشوارع «معهد الأبحاث، وكورنيش النيل، والتل، وترعة السواحل»، أسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغال وعدم ارتداء كمامة وبيئة، ورفع 40 حاله إشغالات متنوعة.