إدارة مخلفات البيئة: حملة للتخلص من المنتجات الإلكترونية مقابل «هدية»

قال الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن الوزارة أطلقت الحملة القومية لتدوير المخلفات الإلكترونية للتخلص منها بشكل آمن، خاصة أنها تحتوي على أسلاك وزئبق ونحاس تحدث ضررًا في البيئة عندما يتم حرقها، لافتا إلى أن مصانع إعادة التدوير هي القادرة على التعامل مع المخلف بشكل صحيح.

وأضاف «العربي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، اليوم الإثنين، أنه خلال الوقت الحالي يجرى أخذ البوردة فقط من المخلف الإلكتروني، ورمي الجزء المتبقي لإضراره بالبيئة، مشيرًا إلى أن المصنع سيعيد تدوير هذا الجزء بشكل مناسب لا ينافس العاملين في القطاع غير الرسمي.

وأكد رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن الفكرة جاءت عن طريق رائد أعمال عرض الفكرة على وزارة البيئة، وجرى دخول عدد من الرعاة الذين حفزوا قيام الحملة، موضحًا أنه جرى فتح نقاط بيع عديدة حيث يضع الشخص المخلف الإلكتروني على التطبيق الخاص بالحملة ويختار هدية مناسبة له من أجل تحفيزه على التخلص من المخلفات الإلكترونية مرات عديدة.

وأوضح «العربي» أن هذه الطريقة في التخلص من المخلفات البيئة تخدم البيئة لأنها تتخلص من المخلفات بشكل آمن، فضلا عن توريد بعض المخلفات، مبينًا أنه يمكن التخلص من شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة ولعب الأطفال وغيرها من الأشياء في هذه المرحلة الأولية على أن يجرى إضافة مراحل جديدة في الفترة المقبلة.