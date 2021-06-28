عبر بوابة مصر الرقمية.. 12 خطوة لعمل توكيل لمحام أو شخص آخر

في بعض المعاملات والظروف الطارئة التي من الممكن أن يتعرض لها الشخص، فإنه يحتاج إلى عمل توكيل لشخص آخر، للتصرف في كل ما يريده من أوراق أو صرف أموال، أو لمحام ليترافع عنه في أي قضية تخصه.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات عمل توكيل رسمي لشخص آخر أو لمحام، وتتمثل في:

خطوات عمل توكيل لشخص

في البداية عليك الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنا، ثم الضغط على خدمات التوثيق.

- انقر على خيار تحرير توكيل عام رسمي، ثم اضغط على «ابدأ الخدمة».

- إدخال بيانات الأطراف الأول والثاني «الرقم القومي - رقم المصنع - العنوان بالتفصيل».

- ثم قم بإدخال بياناتك واختر محافظتك والحي الخاص بك، وعنوانك في الخانات المتاحة أمامك، ثم اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

- بعد ذلك ستظهر البيانات الخاصة بالطرف الثاني لاستكمال الخدمة، فإذا كان الطرف الثاني محاميًا، اضغط على مربع اختيار «محام»، ثم اكتب الرقم القومي ورقم المصنع، ثم اختر المحافظة، والحي، والعنوان، ثم اضغط على «إضافة».

- وتتمثل الخطوة التالية في اختيار عنوان الديباجة، ثم اضغط على التالي للاستمرار.

- إدخال البيانات الخاصة باستلام التوكيل، عن طريق اختيار المحافظة ثم اختيار المكتب الأقرب إليك.

- وبعدها يمكنك اختيار الموعد المناسب لاستلام التوكيل من الخانات المتاحة أمامك واضغط «التالي».

- سيعرض لك الموقع البيانات التي أدخلتها لمراجعتها، ثم اضغط على «التالي» للاستمرار.

- بعد ذلك يتم عرض ملخص الطلب وهو تكلفة تحرير توكيل عام رسمي، لتقوم بمراجعة المبلغ المطلوب قبل السداد، ثم اضغط على «سدد الآن».

- اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك، إذ تبلغ تكلفة رسوم الخدمة 55 جنيهًا، وعند السداد ببطاقة الائتمان، ادخل رقم البطاقة الخاص بك وتاريخ انتهائها بالشهر والسنة، ثم ادخل الرقم السري، وفي حال الدفع بواسطة شركة التحصيل «خالص»، ادخل البريد الإلكتروني الخاص بك، ورقم المحمول، واضغط على «سدد الآن».

- بعد ذلك يظهر لك كود السداد، ومدة صلاحيته، احفظ الكود واذهب به إلى أقرب منفذ سداد قريب منك، وأخبر المسؤول أنك تريد السداد لبوابة مصر الرقمية واحصل على الإيصال.

- ستظهر لك رسالة تفيد بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح.