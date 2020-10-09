في 24 ساعة.. إجراءات ومستندات استخراج توكيل رسمي عام للقضايا

يضطر العديد من المواطنين في كثير من الأحيان إلى عمل توكيل رسمي عام للقضايا لأحد المحامين، حتى يتمكن المحامي من الإنابة عنه في قضاء بعض المصالح الحكومية أو تقديم الدعاوى القضائية أو الحضور بالنيابة عن الموكل أمام القضاء في المحاكم ليكون له حق الدفاع.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج توكيل رسمي عام للقضايا من مصلحة الشهر العقاري أو أحد مكاتبه، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري، كالتالي:

الحالات التي يتم استخدام التوكيل بها

- حالات الإقرار والإنكار والإبراء والطعن بالتزوير.

- الحضور أمام جميع المحاكم بكل أنواعها من قضايا وتصرفات وخلافه.

- حالات إجراء المعارضات والالتماسات والإشكالات والاستئناف في جميع القضائية الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية.

- اتخاذ جميع إجراءات التقاضي واستلام صور الأحكام وتنفيذها.

- الحضور أمام الجهات الإدارية والجهات الحكومية ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح عليها وعلى الالتماسات والمذكرات وتسلم الأوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية.

- الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها.

- تقديم الرسوم والأمانات للمحاكم وتسويتها وتسلم وتسليم الأوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية.

- التوقيع على محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء الإداري.

- رفع الدعاوى بجميع أنواعها أمام محاكم الأسرة والحضور أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

المستندات المطلوبة لاستخراج توكيل رسمي عام للقضايا

- أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالموكل، على أن تكون سارية.

- يجب أن يكون الوكيل للتوكيل الرسمي العام للقضايا محاميا فقط.

- تسجيل اسم الوكيل وعنوانه ووظيفته وجنسيته.

يتم استخراج التوكيل العام الرسمي للقضايا خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، ويصل سعر استخراج التوكيل إلى 30 جنيها، بالإضافة إلى جنيه واحد فقط للمحاماة.