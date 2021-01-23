لكبار السن.. إجراءات تسجيل توكيل رسمي عام بصرف المعاش بالشهر العقاري

يضطر كثير من المواطنين من أصحاب المعاشات، غير القادرين على الحركة على إجراء توكيلات رسمية لمن ينوب عنهم في إجراء جميع التعاملات الحكومية، دون أن تكون هناك حاجه لتواجد المسن في المصلحة الحكومية، كما يضطر الكثير منهم إلى إجراء توكيل رسمي بصرف المعاش لأحد الأبناء حتى لا يضطر المسن إلى الذهاب لصرف المعاش بنفسه.

ويستعرض «الوطن» في ضوء ما يقدمه لمتابعيه من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل توكيل صرف المعاش بمصلحة الشهر العقاري أو أحد مكاتبه خلال 24 ساعة فقط، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري، كالتالي:

المستندات المطلوبة لتوثيق توكيل رسمي بصرف المعاش

- يقوم الموكل بتقديم أصل بطاقة الرقم القومى وتكون سارية.

- يتم كتابة اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته حسب البيانات المسجلة في بطاقة الرقم القومي.

خدمات أخرى تقدمها مصلحة الشهر العقاري

وتقدم مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها العديد من الخدمات الأخرى والتي تتمثل في الآتي:

- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد بإشهارها.

- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي «الإدارة العامة للمحفوظات».

- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشيرعلى مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر العقاري.

- تصوير المحررات المطلوب إشهارها.

- حفظ أصول المحررات المشهرة وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

- إعطاء الشهادات العقارية.

- إعداد فهارس المحررات التي تُشهر.

- إعطاء صور من المحررات المشهرة ومرفقاتها.

- تعتبر مكاتب الشهر العقاري جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة للحقوق العينية العقارية.