الجندي: أسلوب التدين الأفريقي «متشنج».. والأوروبي خالي من التعصب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مؤسسة الأزهر الشريف تُعد الجهة الوحيدة التي يعتمد عليها المصريين في عقيدتهم وفي طريقة التناول الديني التي يجب أن يتعاملوا بها، موضحًا أن الإسلام دينًا واحدًا، ولكن أسلوب التدين الأسيوي يختلف عن أسلوب التدين الأفريقي، «هنلاحظ ده لو دققنا شوية» وذلك خلال تقديمه برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

وأضاف «الجندي»، أن تدين المسلم في الجاليات الأوروبية حضاري وهادئ ومميز وخالي من التعصب، بينما التدين في الدول الصحراوية والبترولية والأفريقية بشكل عام متشنج ومتوتر، وهذا ينتج عنه صراع بين هذه المدارس الدعوية المختلفة، مشددًا على أن منهج الأزهر متزن ووسطي ومعتدل وهادئ يقبل الآخر ويشارك في صنع الحضارة.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المصريين لا يتناسب معهم المنهج السلفي المتشنج الذي لا يقبل الآخر في أي شيء سواء في العقيدة أو الفكر أو اختلاف المذهب أو السلوك، موضحًأ أن الوطن الآن يحتاج إلى جميع أبنائه لمواجهة حملات التغييب والخلافات والإقصاء والتنمر، لافتًا إلى أنه لن يخذل وطنه.

وتابع: «قررنا المواجهة، وابتعدنا عن أسلوب الرقائق والأحاديث التى لا تعالج قضايا المجتمع، ولابد من التكاتف ضد هذه المجموعات التي تحاول الإقصاء والتغييب، وهم السلفيون، الذين يطعنون في علماء الأمة».