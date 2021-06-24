خالد الجندي: وضع المصحف «تحت المخدة» ومع الميت في القبر إهانة للقرآن

حذر الشيخ خالد الجندي من بعض التصرفات الخاطئة التي قد يفعلها البعض مع المصحف، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الاستناد على المصحف أو وضع كتب أخرى فوقه، لأن القرآن الكريم يعلو ولا يَعلى عليه.

وأضاف خلال حلقة الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc» أن هناك صورا أخرى لإهانة المصحف، مثل وضعه تحت الوسادة ووضعه على الأرض "من صور إهانة القرآن دفنه تحت المخدة وده مرفوض خالص ومن صور إهانة القرآن الكريم وضعه على الأرض".

وشدد «الجندي» على أن دفن المصحف مع الميت يعتبر إهانة للمصحف الشريف، معتبرًا أن هذا الفعل كارثة كبيرة جدا حتى لو كان ذلك بناء على وصية الميت لتتنزل عليه الرحمات، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة سيتعرض المصحف للنجاسات الناتجة عن تحلل جثمان الميت، وهو ما يأثم بها الميت حال علمه بذلك قبل وفاته أو توصيته بهذا الفعل.

وفي سياق متصل، نصح «الجندي» المسلمين بعدم كتابة آيات قرآنية في النعي المنشور بصفحات الجرائد المختلفة، نظرًا لتعرض الورق للرمي والاستهلاك فيما بعد، مطالبًا باحترام المصحف الشريف وتوقيره خاصة أثناء قراءة القرأن بارتداء ملابس مناسبة لتلاوة القرأن، وأيضًا زي مناسب أثناء الصلاة وعدم الاكتفاء بستر العورة.

ونصح أن ينزل الشخص قدمه إن كان سيضع قدما على أخرى عند سماع الأذان احترامًا له، وأن يغلق الأغاني والصوت العالي احترامًا للأذان، وحتى يراه أبناؤه وهو يعظم شعائر الله.