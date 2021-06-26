خالد الجندي: الشيخ حسين يعقوب أول الأوثان البشرية التي سقطت

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يوجد عصمة لغير الأنبياء، ولا يوجد شخص يستحق القداسة لأن ذلك حرام شرعًا، موضحًا أنه عندما نقدس الأشخاص ونعتقد أن الحق معهم في كل ما يقولونه، فهذا نوع مرفوض في الإسلام، والدين حذر من تغفيل المواطنين بهذا الأمر، لأن ذلك يُعد من الكوارث.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أن كثيرًا من الناس يعبدون الشيطان بهذه الطريقة، لأن الإنسان بهذه الطرق ينفذ ما يوصله لغضب الله، فما دام الشخص يُطيع ويقدس الأشخاص ولا يتأمل فيما يقولوه ويفعله فهذا أمر خطير، وبعض الناس يتعاملوا مع بعض الشيوخ بسياسة القطيع.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن سياسة القطيع أي أنهم يسيروا خلف كلامه مهما كان، فالشيخ حسين يعقوب، كان أول الأوثان البشرية التي سقطت، كما أن السلفيين قسموا أنفسهم لاختصاصات، موضحًا أن حسين يعقوب، خلال شهادته أمام المحكمة في قضية داعش امبابة، قال إنه مختص بمخاطبة العوام من الناس، وهناك علماء مختصون بالدارسين.

ووجه «الجندي» حديثه للجمهور: «دي لعبة كبيرة وأنتو الضحايا والزباين المستهدفين، شيوخ السلفين مقسمين نفسهم علشان كل واحد يأكل التورتة من غير ما يتقسم منها حتة كحكة، وكل شيخ يتفرغ لعماراته ودولارته وزوجاته ومزارع العنب الخاصة به».