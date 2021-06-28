إعادة فتح بوابة الفنار بمصيف بلطيم وبدء تلقي طلبات الصرف الصحي

بدأ رواد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ التوافد على بوابة «الفنار»، التي تم إعادة افتتاحها، اعتباراً من اليوم الاثنين، تخفيفاً لمعاناة المصطافين وملاك المدينة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تسهيلاً على المصطافين، ومنعاً للتكدس ببوابة «النرجس» الرئيسية، وبوابة «الأمل».

وأكد العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على ضرورة السعي لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين، والارتقاء برفع مستوى النظافة، والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية.

وعلى جانب أخر، أعلنت مدينة مصيف بلطيم عن بدء تلقي طلبات المواطنين أصحاب حق الانتفاع بالمدينة بالمركز التكنولوجي بمدينة مصيف بلطيم، لعمل التوصيلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي بجميع مناطق المدينة، بحضور مندوب من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببلطيم بالمركز التكنولوجي بمدينة مصيف بلطيم يومياً لتلقي الطلبات.

وشهد مصيف بلطيم، في وقت سابق، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وأعمال النظافة، وحملة مرورية لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية، تزامناً مع قرب الانتهاء من الأعمال المدنية والميكانيكية بمحطتي الرفع الفرعية والرئيسية بمصيف بلطيم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وتابع رئيس مدينة مصيف بلطيم آخر المستجدات لمشروع الصرف الصحي، والانتهاء من الاعمال المدنية والميكانيكية بمحطتي الرفع الفرعية والرئيسية، من حيث جاهزيتهم لاستقبال مياه الصرف بالمدينة، بعد الانتهاء من أعمال توصيل الوصلات المنزلية، ويجري الانتهاء من أعمال محطة المعالجة الرئيسية، التي ستقوم باستقبال مياه الصرف من مدينة المصيف لمعالجتها.