حسن شاكوش يحقق 36 مليون مشاهدة بكليب «حبيبتي»

حقق مطرب المهرجانات حسن شاكوش 36 مليون مشاهدة بكليب «حبيبي» مع ياسمين رئيس بعد شهر واحد من طرح الكليب.

وقد تصدر الكليب التريند، خلال الساعات الأولى من طرحه، في عدد من الدول العربية منها الأردن والكويت ولبنان وليبيا والإمارات والعراق والسعودية.

وقد شهد الكليب التجربة الغنائية الأولى للفنانة ياسمين رئيس، بعد نجاحها في دور الفتاة الشعبية خلال الموسم الرمضاني بمسلسل «ملوك الجدعنة»، حيث لاقت شخصية «فاتن» الفتاة الشعبية خلال المسلسل نجاحا كبيرا ساعدها في تكملته خلال الكليب، والذي تجسد فيه أيضا فتاة شعبية، يعازلها ابن الجيران طلبا في الارتباط بها.

واحتفل شاكوش مع جمهوره عبر إنستجرام بتحقيق كليب «حبيبتي» 10 ملايين مشاهدة في أول أسبوع من طرح الكليب عبر اليوتيوب.

وعلق شاكوش قائلا عبر إنستجرام «الحمدلله والشكر لله أول 10 ملايين وتريند 1 طوال الأسبوع في مصر والوطن العربي، شكرا لكل جمهوري وكل إخواتي اللي واقفين في ضهري».

كليب «حبيبتي» من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات أغنية «حبيبتي»

«حبيبتي.. افتحي شبكاكيك أنا جيت.. أنا واقف تحت البيت.. مش هعمل زيطة وسيط وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه.. طب بصي يا بنت الإيه مش هحلك». «بلاغيكي.. قولتلك بهوايا.. لو مش جاية معايا.. هعمل ألف جناية.. هقلب زومبي.. أنا جايلكوا بقولك وحشاني.. أنت النص التاني وبقيتي بالنسبالي.. أم عيالي».