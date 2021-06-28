الآثار: نقل مركب خوفو الأولى بسيارة بلجيكية حديثة تعمل عن بعد

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن الآثار تستعد قريبًا لنقل عملية مركب خوفو الأولى وهي أقدم أثر يجرى نقله مع إعداد آخر اللمسات الهندسية للعمل على نقلها بشكل سليم، مبينًا أن هناك مركبين خاصين بالملك خوفو وهما المركب الأولى والمركب الثانية، موضحًا أن المركب الثانية ضمن مشروع مصري ياباني مشترك جرى الانتهاء منه تمامًا، منوهًا بأنه جرى رفع القطع بإجمالي 1700 قطعة، ونقلهم إلى المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى عرضها داخل المتحف الكبير عند افتتاحه.

وأضاف «زيدان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الإثنين، أن المركب الأولى الخاصة بخوفو سيجرى تفكيك بعض منها مع إبقاء بعضها وبإجمالي 42 متر، موضحًا أن فكرة النقل بدأت منذ سنتين وجرى التحضير إليها حيث عرضت الفكرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أصدر توجيهات نقل المركب بطريقة علمية لتأمين نقلها بالشكل الصحيح.

وأوضح مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن التحدي الحادث في عملية النقل هو نقل أكبر أثر على مستوى العالم من حيث الحجم في الوقت الحالي، لافتًا إلى استيراد عربية ذكية من بلجيكا، تسير مسافة 7 كيلو، جرى اختبارها للتأكد من كفائتها كونها تضم مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة لعدم وقوع أي خطأ، والتحكم فيها عن بعد.