أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في مصر

يهتم الكثيرون بأسعار الدواجن اليوم، ويحرصون على شرائها لإدخالها في العديد من الوجبات المختلفة، وفي هذا الصدد أعلنت شعبة الثروة الداجنة ارتفاع أسعار الدواجن وفق التعاملات الصباحية التي صدرت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن ومشتقاتها المختلفة، وفقا لما قاله عبدالعزيز سيد، نائب رئيس شعبة الدواجن الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»،.

أسعار الدواجن اليوم

استقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، في المزرعة عند سعر تراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 إلى 32 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر كرتونة البيض بالمزرعة نحو 42 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، كما وصل سعر البانيه إلى 75 جنيه جنيهًا، بينما سجلت الدواجن البلدي في المزرعة نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

مستقبل بورصة الدواجن في مصر

ويعود ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع جميع مداخلات الإنتاج بداية من الأعلاف والطاقة، بالإضافة إلى ضعف المعروض، ولا يرتبط بفترة عيد الأضحي.

تأثير الموجة الحارة على الدواجن

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة عبدالعزيز السيد، في تصريحات سابقة، أن الموجة الحارة والتقلبات الجوية تؤدي إلى نفوق الدواجن، وتراجع المعروض مما يؤدى إلى تقليل الحصص الاستيرادية لبعض المستوردين للدواجن المستوردة والضغط على المنتج المحلي، كما أدى خروج عدد كبير من المنظومة إلى ارتفاع تقليل المعروض، وذلك حملها ارتفاعات الأسعار مما يقلل من المعروض.