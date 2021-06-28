أسعار الدواجن اليوم الاثنين 28-6-2021 في مصر: 32 جنيها للفراخ البيضاء

أعلنت شعبة الثروة الداجنة ارتفاع أسعار الدواجن وفق التعاملات الصباحية التي صدرت صباح اليوم الاثنين الموافق 28 يونيو الجاري، بعد ارتفاع جميع مداخلات الإنتاج بداية من الأعلاف والطاقة، بالإضافة إلى ضعف المعروض.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار الدواجن اليوم

قال رشاد محمد، نائب رئيس شعبة الدواجن الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقر في المزرعة عند سعر تراوح بين 27 إلى 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 إلى 32 جنيهًا.

وأضاف إلى أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة سجل نحو 42 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

وأكد نائب رئيس الشعبة، أن سعر كيلو الساسو سجّل 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا، بينما سجلت الدواجن البلدي في المزرعة نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

مستقبل بورصة الدواجن في مصر

وأكد «رشاد»، أن ارتفاع أسعار الدواجن لا يرتبط بفترة عيد الأضحي، موضحًا إن ارتفاع سعر مداخلات الإنتاج كان السبب في ارتفاع مختلف أنواع مشتقات الدواجن، ومنها أسعار الدواجن وأسعار العلف.

خطورة الموجة الحارة على الدواجن

وفي تصريح سابق، أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة عبدالعزيز السيد، أن الموجة الحارة والتقلبات الجوية أدت إلى نفوق الدواجن، وتراجع المعروض أدى إلى تقليل الحصص الاستيرادية لبعض المستوردين للدواجن المستوردة إلى الضغط على المنتج المحلي، كما أدى خروج عدد كبير من المنظومة إلى ارتفاع تقليل المعروض، وذلك تحملها ارتفاعات الأسعار ما يقلل من المعروض، والموجود حاليًا يقلل من عدد دورات الإنتاج؛ لتصبح واحدة بدلًا من 3 دورات، وأن المزارع المفتوحة تعاني خلال فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة، ما جعل البعض يتجه إلى المزارع المغلقة.