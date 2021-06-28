زوج وزوجته يعانيان من الأنيميا: «عايزين نتعالج».. و«حماة وطن» يتكفل بهما

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لشخص يُدعى عم بكر عبدالنبي، يُعاني من أنيميا منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن البعض يعتقد أن التحاليل الخاصة بالأنيميا والعلاج الخاص بها بسيط، «مش محتاج يقعد 3 سنوات، فيه ناس ممكن تقول كده، لكن وضع الحالة دي مختلف»، موضحة أن هناك حالات ليس لديها المقدرة على عمل تحليل الأنيميا، ووصل لمرحلة سيئة في حالته الصحية، ولا يتحرك سوى بصعوبة.

وأضافت «مصطفى»، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن عم بكر ليس لديه أي مصدر دخل، سوى معاشه الذي لا يتجاوز 1550 جنيه، كما أن زوجته الحاجة سوسن، لديها أمراض في الكبد، ويعيشان في شقة بالإيجار، يتنقلان من مكان لآخر، حيث إن صاحب البيت الذي يقطنان فيه، يطردهما من حين لآخر، كونهما لا يملكان حق الإيجار الشهري، فيما أعلن حزب «حماة الوطن» تكفله بالحالتين.

وتحدث بكر عبدالنبي فرحات، خلال التقرير، «أنا كنت شغال في هيئة النقل العام، وقبل ما أطلع معاش بسنة ونصف اتحجزت في المستشفى عندي أنيميا حادة، والدم عندي بيتكسر، مش بقدر أكمل مشي، لو خرجت الشارع بتعب وأدوخ، وأنا راقد في البيت من 3 سنوات، مش بقدر أدخل الحمام، فيه ناس لما لاقوني تعبان ودوني لدكتور في فيصل، هو طبيب خاص، وكتب لي على تحاليل وعلاج».

وأوضح خلال التقرير، أن بعض المواطنين دفعوا ثمن كشف الطبيب، واشتروا له الدواء الذي يتكلف 240 جنيها كل 10 أيام، لكنهم لم يستطيعوا مساعدته في عمل تحاليل، كونها تتجاوز الـ2500 جنيه، لكن راتبه من المعاش 1550 ومش مكفيين حياته.