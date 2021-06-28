منة فضالي تعنف أحد متابعيها بسبب المايوه الشرعي: «أنت بتاخد ذنوب»

هاجمت الفنانة منة فضالي، أحد متابعيها، بعد دفاعها عن ارتداء الفتيات للمايوه الشرعي، عقب الأزمة الأخيرة التي واجهتها دينا ابنة الدكتورة هبة قطب، بمنعها من دخول أحد حمامات السباحة بالمايوه الشرعي.

وفوجئت منة فضالي، بتعليق منِ أحد متابعيها، بعد دفاعها عن المايوه الشرعي، يقول لها: «ما أنتي بتشيلي ذنوب على لبسك ده، اتقوا الله بقى»، لترد عليه بقولها: «أنت أصلًا اللي بتاخد ذنوب يا حضرة الطالب».

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «مش فاهمة إيه العيب إن واحدة محجبة تنزل بمايوه شرعي؟ إيه اللي يزعل في كده وعلشان إيه ممنوع؟ هو لازم يعني العالم كله يلبس بيكيني إن شاء الله إيه الهبل ده».

وأضافت: «ربنا يدينا الهدايا ويتوب علينا كلنا والله ليه القرارات النيلة دي، عالم متخلفة وتافهة، هتقولوا لي إنتي بتلبسي مايوه وبتتصوري والهري ده هقول أنا حرة زي أي حد حر مادام في حالي زي ما كلكم زمان أهليكم كانوا بيلبسو كده وأكتر بس للأسف إحنا عندنا دلوقتي عدم احترام».

وتابعت: «مش معني كده إني صح وإني بشجع على المايوه بس هيجي يوم ومش هعرف ألبس حاجة من اللي قادرة ألبسها دلوقتي، كل سن وليه احترامه ولبسه، احترموا حريو الناس وافتكروا إن ربنا اللي بيحاسب مش البشر، وأنا مع الست اللي تلبس مايوه شرعي وضد التخلف بتاع الممنوع».

منة فضالي تحصل على الإقامة الذهبية في دبي

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، منحت الفنانة منة فضالي، الإقامة الذهبية، اليوم الخميس، إذ توجهت الأخيرة لهم بالشكر والعرفان.

وكتبت فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة، حاكم دبي علي راعيته الكريمة للمثقفين والمبدعين الذين أثروا بأعمالهم وجدان وطننا العربي، ومنحي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة».