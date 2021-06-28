أغنية لو سمحتوا لهاني شاكر.. إشادات كبيرة على السوشيال

أشاد الجمهور بأغنية هاني شاكر الجديدة «لو سمحتوا»، على السوشيال ميديا، لما تتمتع به من طابع جديد عما اعتاد عليه جهموره من قبل.

أغنيه «لو سمحتوا» لهاني شاكر

وقبل طرح أغنية «لو سمحتوا» لهاني شاكر، روج لها بـ «بوستر» دعائي تصدر به محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته الجديدة، وظهر شاكر خلال البوستر بشكل مختلف وجديد عن صوره التقليدية، وجاءت صورة البوستر هو يجلس على مقعد ويضع جاكيت بني اللون فوق كتفيه، ويرتدي قبعة، ويمسك بيده «بايب».

أغنية «لو سمحتوا»، هي نتاج تعاون فني مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، والموزع المغربي جلال الحمداوي.

تعليقات الجمهور على «لو سمحتوا»

وجاءت تعليقات الجمهور على أغنية هاني شاكر الجديدة، كالتالي: «روعة أوي وفرفوشة وكيوتة وكلمات عسولة.. بحب البهجة في أغانيك يا أمير الغناء العربي.. على حق».

وعلق آخر، قائلًا: «قدرة رائعة في التجديد شكلا ومضمونا»، وأضاف آخر «توزيع خرافي من المغربي جلال الحمداوي».

وتقول كلمات أغنية «لو سمحتوا»

لو سمحتو يمشي يتمختر براحته اوعوا حد يقل راحته في الرايحه والجايه لو صادفكوا أو قابلكوا غموا عنكم

القمر دا مش فاضيلكوا

القمر دا انشغل بيا لو سمحتوا

لو سمحتو يمشي يتمختر براحته اوعوا حد يقل راحته في الرايحه والجايه لو صادفكوا أو قابلكوا غموا عنكم

القمر دا مش فاضيلكوا

القمر دا انشغل بيا واللي عنده كلمه حلوة كلمه حلوة يقول واللي نفسه ف نظرة منه نظره مش هايطول واللي عنده كلمه حلوة كلمه حلوة يقول واللي نفسه ف نظرة منه نظره مش هايطول لو سمحتوا