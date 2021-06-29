في 90 دقيقة.. عملية قيصرية تنقذ بقرة «الصعيدي» من الموت بالقليوبية

أجرى الدكتور عبدالحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري جامعه بنها، ونائب مدير المستشفى البيطري التعليمي حالة ولادة قيصرية لإنقاذ حياة بقرة «هوليشتين» بعد وفاة الجنين بداخلها في قرية «بلقس» مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

وقال الدكتور عبد الحليم القصبي إن البقرة كانت تعاني من عسر ولادة نتيجة موت الجنين داخل الرحم، وبعدها حدث انتفاخ للبقرة، وامتنعت عن تناول الطعام وارتفعت درجة حرارتها.

وتابع أنه عقب ذلك، رفض صاحب البقرة، ويدعى جمال الصعيدي، المقيم بقرية «بلقس» بقليوب، الاستجابة لنصائح معظم المربين وأن يذبح البقرة، لأنه لا يوجد أمل فيها، ولكنه أصر على الاستماع للرأي الطبي، وتوجه للدكتور خالد القاضي الذي أبلغه بحتمية إجراء ولادة قيصرية للبقرة:، محولا الحالة: «بالفعل تواصل معي ونسقت مع الدكتور خالد وخدرنا البقرة وأجريت ولادة قيصرية استغرقت 90 دقيقة لإنقاذ حياة البقرة واستخراج الجنين الميت بداخلها».

بقرة «الصعيدي» ليست الأولى.. مركز الحيوانات الأليفة ببنها الملاذ الآمن

بقرة المواطن «الصعيدي» ليست الأولى من نوعها، حيث احتضن مركز الحيوانات الأليفة ببنها عددا غير قليل من الجراحات العاجلة، لإنقاذ الكثير من الكائنات التي كانت مهددة بالموت تنوعت ما بين كلاب وقطط وحيوانات منزلية أخرى بالإضافة إلى بعض رؤوس الماشية والأغنام مما كان له أكبر الأثر في اكتساب المركز شهرة واسعة على أرض الواقع

وفي هذا الإطار، تمكن في وقت سابق، فريق طبي من جراحي الطب البيطري من إنقاذ كلبة من فصيلة «روت كيتا» وزن 60 كيلو جرام من حالة إمساك مزمن كادت أن تودي بحياتها بسبب التوقف عن الاكل والترجيع المستمر لمدة 10 أيام متواصلة حيث تم إستخراج 3 كيلو كتل صلبة من أمعاء الكلبة كانت تسدها إنسداد كامل وكادت ان تموت بسببها.