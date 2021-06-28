«الصحة»: الموجة الرابعة تتوقف على عدة أمور.. وتحذيرات من تحور «دلتا»

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، إن الموجة الرابعة سيرتبط ظهورها بعدد من الأمور، مثل العدد التي ستستطيع مصر إعطائه اللقاحات قبل هذه الموجة، «هل ستظل أرقام هزيلة ولا إحنا هناخد التطعيم على محمل الجدية؟»، موضحًا أن الدولة المصرية، دائما تعمل على توفير اللقاحات، وتعدد مصادر الاستيراد لجميع الأنواع، فضلًا عن خطة التصنيع، لكن في النهاية من المهم أن تكون متاحة للمواطن الذي عليه الذهاب للتطعيم، وليس الاستماع للشائعات.

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن من الأمور التي سيتوقف عليها ظهور الموجة الرابعة، مدى التزام الشعب المصري بالاجراءات الاحترازية، «على نهاية شهر 8 أو أول شهر 9، إذا كان هناك نية لظهور موجة رابعة، لو طبقنا كل هذه الأمور ستأتي بصورة بسيطة»، موضحًا أن العالم للمرة الأولى يعاني من وباء لفترة طويلة، كما أن دول العالم جميعها ملتفة حول هذا الفيروس، «كورونا بقى البطل الأوحد في الفترة دي، والفترات السابقة».

وحذر عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، من تحور «دلتا»، فذكر أن بعض التغيرات التي تحدث على مستوى الفيروسات قد تكون ذات قيمة، وقد تكون غير ذات قيمة، وهناك تحور قد يحدث وباء وآخر تحور جيني غير معني بأحداث وباء، وهناك سلالات أثبتت قدرتها على التحور وإحداث وباء، وهم 4 «الفا وبيتا وجاما ودلتا»، فالسلالة الأخيرة «الدلتا» تُعد سلالة سريعة الانتشار وسريعة العدوى ولكن الحمد لله غير موجودة في مصر.