«نقابات مصر»: تأجيل دفع الحد الأدنى للأجور حتى تتحسن ظروف الشركة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر، إن بعض المنشآت لديها أزمات مالية بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لذا يجب على أي منشأة تعاني من مشكلة كتابة شكوى توضح حال الشركة، لعرضها على وزير القوى العاملة، موضحًا أنه من الممكن تأجيل دفع الحد الأدنى للأجور لفترة حتى تتحسن ظروف الشركة، منوها بأن آخر مهلة لتقديم الشكاوي في أكتوبر المقبل.

وأضاف «البدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الإثنين، إن الحد الأدني للأجور كان 700 جنيه ولم يتغير إلى 1200 جنيه أو 1700 جنيه ولكن حاليًا أصبح 2400 جنيه، مبينا أن هذا أمر جيدًا».

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر، أن القانون أقر صرف الحد الأدنى للأجور بداية من يناير المقبل ليكون 2400 جنيه، مستطردا: «رئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية وممثلين عن أصحاب الأعمال حضروا، والحوار كانت بتديره الدولة بحضور وزراء التخطيط والقوى العاملة، ولم يعترض أحد أن يكون الحد الأدنى للأجور 2400، لكنه طلب دراسة حالة كل شركة».

وتابع: «العلاوة الدورية 7% من الأجر الأساسي والحد الأدنى للعلاوة 60 جنيه، والناس هتخدها من أغسطس، وحوار الأمس له مدلول عشان نقول إن القطاع الخاص أصبح متوفر فيه الأمان الوظيفي بعدما ناس كتير كانت بتدور على العمل في الحكومة لكن القطاع الخاص في حد أدنى للأجور وهيصرف العلاوات برضه».