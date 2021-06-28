تقرير رسمي: 2 مليون مصري تعرضوا لـ«عضة كلب»

تشكل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، خطرا على حياة المواطنين، خاصة بعض الكلاب المصابة بالسعار، ما دفع الأجهزة المختصة والنواب لمناقشة الأزمة.

وذكر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، في تقرير رسمي ناقشته لجنة الإدارة المحلية، بدور الانعقاد السابق حصلت الوطن على نسخة منه، أن عام 2018 سجل 482.40 حالة عقر، منها 303 ألف من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة بعام 2017ـ مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة بـ65 حالة فى 2017.

15 مليون كلب ضال في مصر

كما أورد التقرير، أنه يوجد 300 مركز لعلاج العقر علي مستوي الجمهورية، وتوفير أمصال داء الكلاب، وتدريب العاملين فى هذه المنظومة.

إلى جانب عدد من الإجراءات التوعوية التي تتم من قبل الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، ونشر آليات التعامل مع حالات العقر ومكافحتها علي أرض الواقع، وذلك في إطار التوعية ونشر ثقافة أتباع الإجراءات الوقائية.

ولفتت التقرير إلى أنه يوجد مليون و900 ألف مواطن تعرضوا للإصابة من الكلاب وفقا لإحصائيات رسمية.

وطالب أعضاء اللجنة خلال المناقشات، بالتفرقة بين الكلاب الضالة والضارة، لتحديد طريقة التعامل المناسبة، وطالبوا وزارة الصحة، بسرعة إيجاد التحصينات اللازمة للعقار، الذي يؤخذ في حالات العقر.

وأورد التقرير الخاص باللجنة أن «هناك 15 مليون كلب وفقا لما لوزارة الزراعة، وأن هذا عدد كبير جدا، ليسوا جميعا ضارين لكن أن يبقى العبث والكلب الضال يؤذى المواطنين، فهناك ضرورة لمواجهة هذه الظاهرة مع ضرورة تقليص عدد الـ15 مليون كلب، ولابد من استخدام الأساليب العلمية أولا ثم يأتى دور جمعيات الرفق بالحيوان».

ووفقا لمناقشات النواب «هناك صنفين من الكلاب صنف يصرف عليه ملايين، وصنف يتغذى على القمامة نسميه كلاب ضالة، هناك 380 ألف حالة عقر فى سنة واحدة أغلبهم من الكلاب التى يربيها الناس وبيصرفوا عليها، كلب عقر لمجرد إنه كلب شرس».

وطالب النواب، بتغليظ العقوبة على صاحب الكلب، وأن تشكل لجان فى كل المحافظات من البيئة والمحليات وجمعيات المجتمع المدنى المتخصصة فى الرفق بالحيوان، تفصل الكلاب الشرسة، التى تستحق الإعدام عن الكلاب الأليفة، والبيئة، هى المسؤولية فى المقام الأول عن المكافحة، ثم المحليات.

وطالب عدد من الأعضاء، بإعدام الكلاب الشرسة «الكلب الشرس المؤذى يجب أن يعدم فورا ونبقى على الكلب الذى لا بأس به ونوفر لهم أماكن إيواء».