الجيزة: أعمال صيانة لأعمدة الإنارة وتكثيف جهود النظافة

شهدت مراكز ومدن الواحات البحرية والبدرشين ومنشأة القناطر، بمحافظة الجيزة، تكثيف لجهود النظافة ورفع المخلفات وتنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة وتجريد الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الصادرة في هذا الشأن، وفي إطار سعي أجهزة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت جهود النظافة بمركز ومدينة الواحات البحرية عن رفع 120 طن مخلفات قمامة من مناطق (مقابر الباويطي، ومنطقة جنوب الدائري، وشمال الخزان، وشارع مسجد التوحيد، وميدان الأرصاد، وميدان مسجد الرحمن، وشارع بئر المطار، وشارع مبنى الإرشاد الزراعي، وشارع محطة الكهرباء، وشارع المدرسة الإعدادية بقرية القصر، وشارع المدرسة الابتدائية، وشارع مركز الشباب، ومحيط الوحدة المحلية بقرية منديشة)، كما تم صيانة كشافات ليد لعدد 50 عامود إنارة، وتم قص ولحام عدد 12 عمود، وتم تركيبها داخل نطاق مدينة الباويطي.

وفي نطاق مركز ومدينة البدرشين، تم رفع 320 طن بنطاق قرى (سقارة، وميت رهينة، والشوبك، ودهشور، وأبو رجوان، والمرازيق)، إلى جانب صيانة 30 عمود إنارة على طريق مصر أسيوط السريع، نطاق قرية المرازيق، وتجريد الشوارع الرئيسية بقرى (منشأة دهشور، والمرازيق)، لتسهيل حركة المركبات والمارة، وتنفيذ أعمال الدهان لأرصفة شارع النيل السعيد، وإنشاء أحواض لنباتات الزينة بشارع عباس عناني.

وقامت إدارة الإنارة بمركز ومدينة منشأة القناطر بإجراء أعمال صيانة لأعمدة الإنارة والكشافات الخاصة بها بقرى (أبو غالب، ووردان، وكفر حجازي، ونكلا، والمنصورية، وبرقاش، والإخصاص)، بالإضافة إلى رفع 170 طن مخلفات وقمامة بنطاق قرى (بهرمس، وأبو غالب، وبني سلامة)، وقص وتهذيب الأشجار بطريق الصليبة بالمنصورية.