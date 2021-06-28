«التنسقية»: فكرة إنشاء «عليا الإرشاد الأسري» سببها ارتفاع نسب الطلاق

قالت النائبة مارثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها لاحظت وجود نسب طلاق كبيرة، وإنها ترجح ارتفاع هذه النسبة إلى جهل أحد طرفي الزواج، وعدم وجود معلومات لديه، وهو ما دفعها إلى فكرة إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري، وتضم في عضويتها كل من أعضاء من لجنة الصحة، الصحة النفسية، التضامن الاجتماعي، ممثلين عن الأزهر والكنيسة، وتكون خاضعة لإشراف مديريات التضامن الاجتماعي المتواجدة في كل المراكز والقرى.

وأضافت «محروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية جاسمين، اليوم الإثنين، أن الشخص الذي يحصل على دورة من قبل اللجنة يستطيع الزواج، ولن تكون مجرد ورقة، بل ستكون تدريب مكثف من قبل متخصصين للتعريف بالزواج وطريقة بدأ حياة جديدة، مشيرة إلى أنه في حال طلب شخص الطلاق سيتم فحص الشخص صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا، من أجل إطلاع الطرف الآخر بالبيانات، لكي يحدد رأيه في الانفصال عنه أو الاستمرار في الأمر حتى لا يتم الطلاق إلا في حالات قليلة.

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة تحاول الصلح بين الزوجين عن طريق الكنيسة والأزهر، دون اللجوء إلى الطلاق إلا في أسوء الظروف مع إيجاد عملية تنظيمية لتربية الأطفال حتى لا يوجد أطفال مشردين في الشوارع نتيجة الانفصال.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنه يتم إرفاق الأطفال إلى دور الرعاية إذا لم يستطع الأب الإنفاق عليهم بعد الطلاق، موضحة أن اللجنة ستعمل على تقليل نسب الطلاق التي زادت في الفترة الأخيرة.