تجهيز مقر جديد لسجل مدني القناطر الخيرية مزود بأحدث الأنظمة

تداولت إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبرا عن عدم استيعاب سجل مدني القناطر الخيرية لأعداد المواطنين راغبي الخدمات الشرطية، وتبين بالفحص أنه جار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لنقل السجل المدني المشار إليه، من مقره الحالي إلى مكان جديد.

ومن المقرر أن يجري تزويد السجل الجديد، بأحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لتقديم كل خدمات الأحوال المدنية للمواطنين بشكل حضارى متطور.