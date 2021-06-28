وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو

قدم وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

وقال الوزير فى البرقية: «فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد».

وتابع: «جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ وتعبيراً عن إرادة شعبية صادقة فى العزم على إنطلاق أزهى مراحل النضال الوطنى بالبناء والتنمية والإزدهار على أرض مصر، لقد كان وسيظل بعون الله تكاتف المجتمع المصرى العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة علامة مضيئة فى تاريخ مصر المعاصر ورمزاً ناصعاً فى مسار كفاح شعب أبى، وانتصاراً لقيم الكرامة والعزة.

واختتم: «حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».