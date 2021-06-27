مكافحة الإرهاب.. أبرز الملفات على طاولة اجتماع وزير الداخلية ونظيره اليمني

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، نظيره اليمني اللواء إبراهيم علي حيدان، الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه؛ لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتي الداخلية في البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد «توفيق» أهمية زيارة نظيره اليمني للقاهرة، في إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية تطوير أطر التعاون الأمني بين الجانبين المصري واليمنى انطلاقا من الروابط التاريخية المشتركة والعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين.

كما رحب الوزير، بتوسيع قاعدة استفادة كوادر وزارة الداخلية اليمنية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة في كافة المجالات الشرطية المطلوبة، في إطار التزام وزارة الداخلية المصرية بدعم أجهزة الأمن في الدول العربية الشقيقة، وإدراكًا منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية اليمني، خلال اللقاء، عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، مؤكدًا تطلع أجهزة الأمن اليمنية إلى المزيد من التعاون الأمني مع نظيرتها المصرية؛ لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات مرتبطة بتنامي ظاهرة الإرهاب، وانتشار التنظيمات المتطرفة.

كما أشار الوزير، إلى رغبته في توسيع قاعدة استفادة كوادر الشرطة اليمنية من الخبرات المصرية الرائدة في مجالات التدريب بمختلف التخصصات الأمنية، في إطار العلاقات الأخوية التى تربط بين الجانبين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التحديات الأمنية الراهنة من خلال قنوات الاتصال المعنية.