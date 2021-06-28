مستشار وزير التموين: شوفنا أيام صعبة بعد 30 يونيو والبلد كانت مشلولة

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه في فترة 30 يونيو 2013، وما بعدها، كان يعمل في القوات المسلحة، في المنطقة الشمالية، معقبا: «شوفت أيام صعبة جدًا، والمشهد اللي عمره ما هيروح من بالي هو ابننا اللي اتحدف من أعلى العمارة في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية، وكنت أنا موجود على الأرض في هذا التوقيت، كما رأيت أحداث مسجد القائد إبراهيم، وغيرها».

لم نضرب طلقة واحدة

وأضاف «مدكور»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإثنين: «يوميًا كان بيحصل أربع أو خمس اعتصامات، ومطلعناش طلقة واحدة، وكان كل شيء بالتفاوض، والبلد كانت مشلولة تمامًا، والاستفزاز على أعلى مستوى، وأي حد غير الجماعة الإرهابية كان بيبقى عدو ليهم، وشوفنا أيام صعبة جدًا».

فترة صعبة لن تُمحى

وتابع مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن متظاهري جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يحملون «السنج» والأسلحة، وهذا شيء بسيط مقارنة بما رأيناه، وكانوا يستفزون الضباط والعساكر، وكانت لدينا تعليمات بضبط النفس والهدوء.

وأوضح: «ما حدث فترة صعبة لن تُمحى من تاريخ الأمة، ولكن لكي نرى النهار يجب أن نمر بفترة مظلمة».

هذا، ويحتفل المصريون بـ ذكرى ثورة 30 يونيو في كل عام احتفالا بالانتصار الشعبي حين أنهى الشعب المصري حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الرئاسة، عانت فيها مصر من الاضطراب الأمني والفتنة الداخلية، الطائفية والسياسية، فضلا عن أنها كانت تقف على شفا الانهيار الاقتصادي، كما فقدت ريادتها العربية الأفريقية وعلاقاتها بدول العالم، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.