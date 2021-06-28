«التموين»: ندعم رغيف الخبز بأكثر من 50 مليار جنيه

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الدولة تدفع أكثر من 50 مليار جنيه دعمًا لرغيف الخبز، مشيرا إلى أن الرغيف الواحد يتكلف 65 قرشًا بينما يحصل عليه المواطن بـ5 قروش، أي أنه يحصل على دعم 60 قرشًا على كل رغيف.

وأضاف «مدكور»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإثنين، أن هناك 73 مليون مواطن يحصلون على دعم الخبز، كل منهم يحصل على 5 أرغفة في اليوم، وبالتالي يكلف الدولة هذا المبلغ من المال سنويا.

وكشف مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن قرار وزارة التموين برفع سقف دخل المستفيدين من البطاقات التموينية من 1500 جنيه، إلى 2400 جنيه في الشهر، سيستفيد منه ملايين الأسر والمستفيدين، مشددًا على أن الوزارة تحمل على عاتقها مسؤولية توصيل الدعم إلى مستحقيه، وبعد التطور التكنولوجي وربط قواعد البيانات في الدولة كان لا بُد من توسيع مظلة التموين.

الوزارة تسعى إلى ضم الفئات الأولى بالرعاية إلى مظلة التموين، وبدءًا من أول يوليو ستحصل الفئات التي يصل دخلها إلى 2400 جنيه على سلع تموينية، حتى لو كانت تحصل على خبز مدعم.

وشدد على أنهم يتابعون كل أعمال الوزارة أولا بأول، وإذا تأخر موظف عن طبع البطاقات يُعاقب، لافتا إلى أن الفترة الحالية من المستحيل التحايل على بطاقات التموين، لأن الوزارة حتى الآن لا تطلب من المواطن إلا رقم بطاقة الرقم القومي فقط، ومن خلال هذا الرقم تستطيع الحصول على بياناته «من كل حتة» والفترة الماضية أحيل العديد من الناس إلى النيابات، لأن هذا هو تزوير في بيانات رسمية، وهناك تحذير على البوابة الإلكترونية أنه إذا اكتشفت الوزارة أي بيانات خاطئة قد يصل الأمر إلى حرمانه من الحصول على أي دعم نهائيا.