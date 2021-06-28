أول رد من نضال الأحمدية بعد تسجيل شيرين: كذبت حماها بطريقة غير مباشرة

نشرت الإعلامية نضال الأحمدية، تسجيلا صوتيا لها، عبر حسابها بـ«تويتر»، عقب رد شيرين عبد الوهاب على التسجيل الذي نشرته الإعلامية، وزعمت فيه أنه لوالد زوج المطربة، حسام حبيب.

وقالت نضال، خلال التسجيل الصوتي: «رد شيرين منذ لحظات يكذب ما ادعاه حماها والد حسام، للأسف لم تدافع عنه، وهذا كان المتوقع، لأننا لدينا معلومات مؤكدة، دافعت عن حسام وكذبت حماها بطريقة غير مباشرة».

وأضافت نضال: «هذا يكفي دليلا على مصداقيتنا، من أهل البيت شهد شاهد. أما الرجل الذي اتهمنا بالفسق سنقاضية وللأسف الذي اتهم شيرين بأنها لا تجيد الإنجليزية، هو لا يجيد العربية كتب الذين في الآيه القرآنية اللذين، وهذا جهل. هذا ردي».

لا أحد يستطيع أن يضرب مصداقيتنا.. شكرًا شيرين https://t.co/zvRyBBAhYq — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) June 28, 2021

شيرين ترد علي اتهامات حماها بتسجيل صوتي

وبعد أن انتشر التسجيل الصوتي، الذي بثته الإعلامية نضال الأحمدية، لوالد زوج شيرين، وهو يعلن فيه أن ابنه يتصرف بجميع أموالها بتوكيل منها، ظهرت شيرين من خلال «تويتر» ترد بتسجيل صوتي، تجاهلت فيه والد زوجها قائلة «حسام ربنا هو اللي بعتهولي، فربنا مش بيعملي حاجة وحشة، حسام بيحبني أكتر من نفسه، أنا وبناتي، بدليل إنه من ساعة ما اتجوزني ما استفدش بأي حاجة ومعملش لنفسه أي حاجة.. هو عايش بس عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شيء.. وفيه حاجات كتير مفروض إن ماردش عليها، الست حماتي اللي ربت راجل أخلاقه عاملة كده، لازم تكون ست عظيمة، فحسام إنسان عظيم وأمه ست عظيمة.. وأتمنى منكم تدعو لنا بالذرية الصالحة.. وبقول لكم مفيش أي حاجة من دي خالص.. إنسان نقي ونضيف وربنا بعتهولي».