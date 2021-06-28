شيرين عبدالوهاب تدافع عن حسام حبيب: «طلع كل التعابين من حياتي»

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على التسريب الصوتي الذي نُسب إلى حسين حبيب، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج منها، لاستغلالها والاستفادة من ثروتها، قائلة: «مفيش توكيلات باسمه، والفيز بتاعتي مش معاه.. وكل الكلام ده مش مظبوط، لأني كلي أنا كده بتاعته، ففيز إيه وتوكيلات إيه.. وكمان أنا جوزي راجل متمصر وابن ناس وابن عيلة محترمة أوي.. ومقبلش كمان إن حد يتكلم عن كده.. ولا هو ولا أمه».

وأضافت في رسالة صوتية لها، نشرتها قبل قليل، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات تويتر: «حسام مفيش منه خلاص.. الناس اللي زيه مبقوش موجودين.. وخلي الناس تفهم كده بالعقل، إحنا بقالنا كده 4 سنين متجوزين.. لو كان فعلا راجل عاوز يستفيد مني كان عمل غنوة سنجل لنفسه.. بس الناس لازم يكون عندها عقل وتشوف».

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الثاني ) pic.twitter.com/DoOOWlCQ0Z — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

وتابعت: «الراجل ده صايني وصاين عيالي.. كل الناس بتتخانق إيه يعني الناس بتختلف.. لكن هو بيحبني أكتر من نفسه.. ويا جماعة أنا حاسة أنا ربنا مديني مؤشر وقلب أنا حاسة معاه بالأمان وحسام مضرنيش ده فادني، كفاية إنه طلع من حياتي كل الناس اللي كانت بتستغلني بجد.. كل التعباين والحاجات الفاسدة».