محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2021.. الحد الأدنى 252 درجة
كتب:
سمر عبد الرحمن
06:13 م | السبت 26 يونيو 2021
محافظ كفرالشيخ يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2021
اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قبل قليل، تنسيق الثانوية العامة 2021، بأنواعها «منتظم - منازل - خدمات - خاص» للعام الدراسي 2020/ 2021م، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
تنسيق الثانوية العامة 2021.. الحد الأدنى
وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب في تنسيق الثانوية العامة 2021، وتحديد درجة القبول بمدارس الثانوية العامة بمدن وقرى المحافظة بـ 252 درجة، والثانوي العام منازل بـ240 درجة، والثانوي العام خدمات بـ200 درجة، والثانوي العام خاص بـ170 درجة.
تنسيق الثانوية العامة 2021.. لجان
وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن المدارس تقوم بتشكيل لجان التنسيق بها، لتلقي واستقبال ملفات الطلاب ضمن تنسيق الثانوية العامة 2021، حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي «بنوعيه» على أن تقوم المدراس بتسجيل الطلبات التي ترد إليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة إيصال استلام بالملف المقدم بعد استيفائه ويتم تسجيله من خلال مسؤول الإحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف التنسيق على أن يتم تسليم هذه الكشوف إلى إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.
تنسيق الثانوية العامة 2021.. طلاب الإعدادية
وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان فى مرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسي الحالى بكفر الشيخ، 57702 طالب، وكذا الناجحون في الدور الأول وعددهم 51963 طالبًا، وبناءً على عدد الفصول المتاحة وهم 500 فصل يتم قبول 40٪ من إجمالى عدد الطلاب، في تنسيق الثانوية العامة 2021 بكفر الشيخ.
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