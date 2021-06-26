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مصدر: تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة الدقهلية 250 درجة

تشكيل لجنة لإعداد تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمحافظة

كتب:

صالح رمضان
03:29 ص | السبت 26 يونيو 2021
تنسيق الثانوية العامة في الدقهلية 2021

تنسيق الثانوية العامة في الدقهلية 2021

أكد مصدر مسؤول في تعليم الدقهلية أن تنسيق الثانوية العامة 2021  بمحافظة الدقهلية للحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية، سيكون من 250 درجة، ويتم حاليا الإعداد لاعتماد خطة التنسيق بالكامل من المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعرضها على محافظ الدقهلية واعتمادها منه وكذلك نتيجة تنسيق الدبلومات 2021.

تشكيل لجنة لإعداد تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية

وكان المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، قد شكل لجنة برئاسته لإعداد تنسيق الثانوية العامة 2021 وكذلك الدبلومات الفنية 2021 وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: رئيس لجنة النظام والمراقبة لإتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الدقهلية، ومدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، ومدير إدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم، ومدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، ومدير شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم، وذلك من أجل عمل ميزانية لأعداد الطلاب في كل مدرسة من المدارس بعد الشهادة الإعدادية 2021 وبعدها يتم حساب معدلات الدرجات التي يتم القبول علي أساسها .

وعكفت اللجنة خلال الفترة الماضية علي تجهيز تنسيق الشهادة الإعدادية 2021  للراغبين في الإلتحاق بالثانوية العامة 2021 وكذلك التعليم الموازي لها من الدبلومات الفنية «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي».

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2021 

يذكر أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 جرى اعتمادها من محافظ الدقهلية، يوم 21 يونيو، وبلغت النسبة العامة لنجاح طلاب الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الدقهلية  نسبة 89.1 %، فيما بلغ عدد من تقدموا للامتحان هذا العام بلغ 109 ألفا و275 طالبا وطالبة نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة.

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