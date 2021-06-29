واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر إلى الإمارات للمستوى الـ4

أعلنت الولايات المتحدة، أنها رفعت مستوى التحذير من السفر المتعلق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى الإمارات للمستوى الرابع، الذي يقضي بعدم السفر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنها رفعت أيضا التحذير من السفر إلى ليبيريا وموزمبيق وأوغندا وزامبيا إلى المستوى الرابع أيضا.

معدل إصابات كورونا في الولايات المتحدة ثابت منذ منتصف يونيو الجاري

وكانت بيانات، كشفت أن معدل الإصابات بالفيروس، في الولايات المتحدة ثابت منذ منتصف يونيو الجاري، بعدما كان يتراجع على مدى شهرين، بسبب ارتفاع عدد الإصابات في مناطق نسب التطعيم فيها ضئيلة.

وأوضحت «ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ» الأمريكية، أن معدل الإصابات اليومية الجديدة المسجلة على مدى 7 أيام بلغ نحو 11500 منذ 16 يونيو الجاري، أي ما يعادل 3.5 من كل 100 ألف شخص.

وتلقى 54% من الأمريكيين جرعة أو جرعتين من اللقاحات فيما تلقى 46.1% كامل الجرعات.

وكانت السلطات الصحية الإماراتية، أعلنت في وقت سابق، أن 3 سلالات: «بيتا» و«دلتا» و«ألفا» المتحورة من الفيروس، الأكثر انتشارا في البلاد حاليا.

وكانت سلطات العاصمة الإماراتية «أبو ظبي»، قررت أمس الاثنين، حصر الدخول إلى مجموعة أماكن عامة ومنها المدارس والمراكز التجارية والمطاعم والصالات الرياضية فقط على الملقحين ضد «كورونا»، بدءا من 20 أغسطس المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بـ البرازيل إلى 514092 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 27804 حالة إصابة و618 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18.448 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 514092 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عربيا، سجلت وزارة الصحة التونسية، 1914 إصابة بالفيروس و83 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة في بيان، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 408931 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 14737 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه من الضروري، استخلاص المجتمع الدولي الدروس من أزمة «كورونا» للاستعداد بشكل مناسب لجوائح مستقبلية.

وأنتقد جيبريسوس، في كلمة مصورة، ما وصفه بعدم المساواة والقومية في مجال اللقاحات، واشار المدير العام لـ المنظمة، إلى أن هذا الأمر يعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض.

وأشار جيبريسوس، إلى أن 77% من كل التطعيمات ضد الفيروس، التي تم إجراؤها في العالم تأتي من نصيب 10 دول.