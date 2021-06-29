ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» بـ كوريا الجنوبية إلى 2017 حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2017 حالة، فيما سجلت البلاد، خلال الفترة ذاتها، 595 إصابة جديدة بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات «الفطر الأسود» في الهند إلى 3129 حالة

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس الاثنين، تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة بمرض «الفطر الأسود»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير الصحة الهندي، خارش فاردهان، إن إجمالي الوفيات جراء الالتهابات الفطرية، وصل إلى 3129 حالة، فيما تم تسجيل 40845 إصابة، موضحا أنه تمت في 31344 حالة من هذا العدد إصابة الأنف والجيوب الأنفية وأجزاء من الدماغ.

وأوضح «فاردهان» أن 32% من المصابين بـ«الفطر الأسود» تتراوح أعمارهم من 18 إلى 45 عاما، و42% من الفئة بين 45 إلى 60 عاما، بينما تأتي 24% من الإصابات من نصيب الأشخاص فوق 60 عاما.

وأشار «فاردهان» إلى أن 34940 شخصا، ما يعادل 85.5%، مصابون بـ«كورونا»، و26187 شخصا أو 64.11% مرضى بالسكري، بينما تلقى 21523 أو 52.69% مواد منشطة.

والفطر الأسود هو عدوى نادرة تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة، فيما يؤثر المرض على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» أو بـ«كورونا».