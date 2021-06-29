مصدر: التحقيقات في قضية حسن راتب مستمرة.. «لن ينجو أحد» 

قال مصدر مطلع على التحقيقات في قضية التنقيب عن الآثار المتهم فيها رجل الاعمال حسن راتب بجانب علاء حسانين نائب «الجن والعفاريت»، إن الجهات الأمنية والقضائية تباشر مهامها في التحقيق، وجمع الاستدلالات والتحريات حول دور كل من المتهمين في القضية، فضلا عن البحث عن متهمين جدد قد تسفر عنهم التحقيقات المستمرة، وشددت المصادر على تطبيق القانون على الجميع، قائلًا: «لن ينجو أحد تورط في التنقيب عن الآثار».

القبض على حسن راتب

وألقت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، القبض على رجل الأعمال حسن راتب في السادس من أكتوبر، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات عن تورطه في تمويل عمليات التنقيب عن الآثار التي اضطلعت بها عصابة علاء حسانين وشقيقه «عز الدين"» حيث قدر تمويله لهذه الأنشطة غير المشروعة بملايين الجنيهات، حيث كشفت اعترافات عز الدين حسانين عن تورط حسن راتب في تمويل عمليات التنقيب، فأصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض عليه وإحضاره للتحقيق، وهو ما نفذته وزارة الداخلية.

القبض على علاء حسانين

وسقط علاء حسانين «نائب الجن والعفاريت» في قبضة الشرطة، الخميس الماضي، متهمًا بالتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية بلغ عددها 201 قطعة اثرية، عبارة عن 3 ثماثيل مصنوعة من البرونز أحدهم منزوع الرأس بالإضافة إلى رأس تمثال آخر صغير مصنوع من البرونز أيضاً وتمثال خشبي يبلغ طوله نحو 10 سم، كما تم ضبط تمثال حجري مقسوم إلى نصفين.

كما عثرت أجهزة الأمن المكلفة بضبط التشكيل العصابي الذي يترأسه «حسانين»، على رأس تمثال مهرج من العصر اليوناني وتمثال حجري جنسي يعود للعصر ذاته، كما تم العثور أيضاً على 52 عملة مختلفة من حيث الشكل، وكانت عبارة عن 6 أشكال لعملات من البرونز و3 إبر تستخدم في الجراحة في فترة العصر الإسلامي.

أدوات التنقيب

كما تمكنت الأجهزة الأمنية أيضاً من ضبط الأدوات التي استخدمها «حسانين» وتشكيله العصابي في التنقيب واستخراج الآثار، حيث استعان بـ15 كوريك و5 شنيور و3 أزمة حديدية ذات مقبض خشبي و12 فأس و3 مرزبة و11 مسمار و9 مطارق ومولد كهربائي بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأحبال وكابل كهربائي، وأحدث بتلك الأدوات 4 حفرات بنطاق مصر القديمة، وبثّت وزارة الداخلية فيديو للحظة القبض على المتهمين ومن بينهم "حسانين" والمعدات والقطع الاثرية المضبوطة.