حسام حبيب يعلن قطع علاقته مع والده بسبب التسجيل المسرب «فيديو»

أعلن الفنان حسام حبيب قطع علاقته بوالده، عقب تسريب مقطع صوتي له، كما أعلن المطرب أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليه مهما كانت درجة قرابته.

وأضاف «حسام» في فيديو نشره على حسابه الرسمي على «إنستجرام»، أن الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيل المسرب «مزقوقة» من أقرب الناس له ولزوجته شيرين عبدالوهاب.

وتصدر اسم المطربة شيرين عبدالوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد انتشار تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام للزواج منها لاستغلالها والاستفادة من ثروتها.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل تلك الأزمة:

تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب

وتضمن التسجيل المنسوب لحسين حبيب، والد حسام حبيب، عددًا كبيرًا من التصريحات التي قال فيها: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».

وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى أنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».

واختتم تصريحاته: بأن «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، شيرين عايزة تقولها بتتنكي على إيه؟ ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي».

ورد والد حسام من خلال «الوطن»، قائلًا: «إن تسريب التسجيل الصوتي ليس الغرض منه إلا حدوث أزمة بينه وبين زوجة ابنه، والموضوع قديم وانتهى، وأن علاقتهم جيدة».

رد شيرين عبدالوهاب

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على التسريب الصوتي، قائلة: «حسام ربنا هو اللي بعتهولي، فربنا مش بيعملي حاجة وحشة، حسام بيحبني أكتر من نفسه، أنا وبناتي، بدليل إنه من ساعة ما اتجوزني ما استفدش بأي حاجة ومعملش لنفسه أي حاجة.. هو عايش بس عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شيء.. وفيه حاجات كتير مفروض إن ماردش عليها، الست حماتي اللي ربت راجل أخلاقه عاملة كده، لازم تكون ست عظيمة، فحسام إنسان عظيم وأمه ست عظيمة.. وأتمنى منكم تدعو لنا بالذرية الصالحة.. وبقول لكم مفيش أي حاجة من دي خالص.. إنسان نقي ونضيف وربنا بعتهولي».