حسام حبيب يكشف كواليس تسريبات والده: «زقوا عليه واحدة لمدة 6 شهور»

قدم حسام حبيب الشكر لبعض الإعلاميين الذين وقفوا بجواره في أزمة التسريبات التي تناولت علاقته مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك خلال فيديو له نشره على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكشف «حبيب» كواليس التسجيلات التي جرى تسريبها، مشيرًا إلى أن لديه رسالة من صاحبة الموقع الذي نشر التسجيلات، وأنها حرضت فتاة على من أطلق هذه التصريحات لمدة 6 شهور، وسجلت هذه المكالمة له، مشددًا على أنها لم تكن في سياق حوار صحفي ولكنها مكالمة مسجلة.

وأضاف: «فويس نوت إن صاحبة الموقع بتقول إن إحنا عملنا عمل استقصائي وجالنا معلومات فزقينا عليه حد لمدة 6 شهور عشان يوقعه في الكلام»، مختتمًا: «مفيش حد يستاهل إننا نتصدم عشانه.. والحمد لله وقدر الله وما شاء فعل».

شيرين ترد على اتهامات حماها بتسجيل صوتي

وبعد أن انتشر التسجيل الصوتي، الذي بثته الإعلامية نضال الأحمدية، لوالد زوج شيرين، وهو يعلن فيه أن ابنه يتصرف بجميع أموالها بتوكيل منها، ظهرت شيرين من خلال «تويتر» ترد بتسجيل صوتي، تجاهلت فيه والد زوجها قائلة «حسام ربنا هو اللي بعتهولي، فربنا مش بيعملي حاجة وحشة، حسام بيحبني أكتر من نفسه، أنا وبناتي، بدليل إنه من ساعة ما اتجوزني ما استفدش بأي حاجة ومعملش لنفسه أي حاجة.. هو عايش بس عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شيء.. وفيه حاجات كتير مفروض إن ماردش عليها، الست حماتي اللي ربت راجل أخلاقه عاملة كده، لازم تكون ست عظيمة، فحسام إنسان عظيم وأمه ست عظيمة.. وأتمنى منكم تدعو لنا بالذرية الصالحة.. وبقول لكم مفيش أي حاجة من دي خالص.. إنسان نقي ونضيف وربنا بعتهولي».