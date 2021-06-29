حسام حبيب عن والده: مش أول مرة يإذيني.. وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده

هاجم حسام حبيب والده عقب أزمة التسجيل المسرب مؤخرا، إذ قال «أنا مش همشي ورا حتة إنه بينكر ولا مبينكرش وصوته ولا مش صوته أنا ميخصنيش الكلام ده، أنا عندي مشكلة في الثقة في الناس اللي حواليا والشخص ده مش أول مرة يأذيني، وأنا آسف أني بقول الشخص ده».

وأضاف حسام عبر فيديو بثه على موقع إنستجرام، «أنا مش عايز حد يزعل مني على أني بقول الشخص ده لإن صعب جدا، صعب أقول الاسم العادي بعد اللي قاله واللي بيعمله، أيا كان حد جرجره أو حد سجل له أنا عندي تسجيل أن صاحبة الموقع زقت عليه البنت 6 شهور».

أعلن الفنان حسام حبيب قطع علاقته بوالده، عقب تسريب مقطع صوتي له، كما أعلن المطرب أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليه مهما كانت درجة قرابته.

وتابع «حسام» أن الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيل المسرب «مزقوقة» من أقرب الناس له ولزوجته شيرين عبدالوهاب.

وتصدر اسم المطربة شيرين عبدالوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على «جوجل»، بعد انتشار تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب، يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام للزواج منها لاستغلالها والاستفادة من ثروتها.