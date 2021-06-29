إصابات كورونا عالميا.. 182.1 مليون ووزير خارجية كوريا يدخل العزل

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، 182198901 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3945633 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس إلى 166761611 حالة.

وأعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية، أن وزير الخارجية «جيونج وي-يونج»، دخل العزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة أحد ركاب رحلة كان ضمنها للعودة إلى البلاد من رحلة في جنوبي شرق آسيا بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وزير الخارجية الكوري الجنوبي يلغي خطته لحضور اجتماع الجمعية الوطنية

وقال مسؤول في الوزارة، إن «يونج»، سيعمل من المنزل لفترة العزل الذاتي التي حددتها السلطات الصحية، مشيرا إلى ان وزير الخارجية،ألغى خطته لحضور اجتماع الجمعية الوطنية 1914 إصابة بالفيروس المقررة، اليوم، وسيحضر النائب الأول للوزير، «تشوي جونج-كون» الاجتماع نيابة عنه.

وكان «يونج»، وصل إلى كوريا الجنوبية، السبت الماضي، قادما من إندونيسيا، الوجهة الأخيرة في زيارة استغرقت أسبوعا لـ3 دول، منها فيتنام وسنغافورة، فيما قالت وزارة الخارجية، أمس الاثنين، إن السلطات الصحية أبلغت «يونج»، إن أحد ركاب الرحلة كانت نتيجة اختباره إيجابية وأنها طُلبت منه العزل الذاتي لمدة 14 يوما بموجب قواعد الحجر الصحي

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «كيم بو-جيوم»، اليوم، إنه من الممكن إعادة فرض قاعدة ارتداء الكمامات إلزاميا، لمن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، إذا شهدت البلاد ارتفاعا جديدا في أعداد الإصابات بالفيروس، في ظل مخاوف من ارتفاع كبير محتمل بسلالة «دلتا» الهندية من الفيروس.

وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، قالت في وقت سابق، إنه خلال الفترة ما بين يومي 20 و26 يونيو الجاري، بلغت أعداد حالات الإصابة بالسلالات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية والهندية 267 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2492 حالة.

واعتبارا من بعد غد الخميس، تخطط السلطات الكورية الجنوبية، للسماح لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح كورونا، بعدم ارتداء الكمامات بالخارج، كجزء من تدابير الحكومة الجديدة لتقديم حوافز لمن يتم تلقيحهم.

الصين تسجل 18 حالة إصابة وافدة بالفيروس.. و«صفر وفيات»

وفي الصين، سجل «البر الرئيسي»، 18 حالة إصابة وافدة بالفيروس، أمس الاثنين، فيما لم تسجل السلطات، أي إصابات جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم، في تقرير، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الكورية الجنوبية.

من جانبها، أشارت وكالة الانباء السعودية «واس»، إلى إجمالي الإصابات بالفيروس، في «البر الرئيسي الصيني»، بلغ 91771 حالة، فيما ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات المكسيك إلى 232608 حالة

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 1661 حالة إصابة جديدة و44 وفاة في البلاد، ليرفع إجمالي الإصابات إلى 2507453 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 232608 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي كوبا، بدأت السلطات الصحية، امس الاثنين، توسيع نطاق التجارب السريرية للقاحي «سوبيرانا-02» و«سوبيرانا بلس» على الأطفال والمراهقين، فيما ذكرت «شينخوا»، انه من المقرر بعد أن ثبتت سلامة اللقاحين أثناء اختبارهما على مجموعة أولية تتألف من 25 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما أن يتم توسيع التجربة لتشمل 25 طفلا آخر تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما بإعطاء الجرعة الأولى من لقاح «سوبيرانا-02».

السلطات التونسية تسجل 1914 إصابة بـ«كورنا»

عربيا، سجلت السلطات التونسية، 1914 إصابة بالفيروس و83 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 408931 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 14737 حالة، فيما قالت إذاعة «موزاييك» التونسية، نقلا عن مصادر مسؤولة، إنه تم تسجيل إصابة تونسية من «ولاية تطاوين» متزوجة من هندي، بفيروس «كورونا»، كانت قد عادت رفقته مؤخرا من الهند.

وفي فلسطين، حذرت الحكومة، أمس الاثنين، من نذر تفشي موجة جديدة من السلالة المتحورة المكتشفة في الهند في الأراضي الفلسطينية، وأوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان عقب اجتماع حكومي أسبوعي، لوزيرة الصحة مي الكيلة بالتشديد على التزام القادمين من دول الخليج بالحجز المنزلي لمدة 14 يوما منعا لتفشي النسخ المتحورة من الفيروس.

وكانت الكيلة، اعلنت في وقت سابق، رصد إصابتين بالسلالة المتحورة المكتشفة في الهند من كورونا في الضفة الغربية المحتلة.

وفي غزة، توقع مدير «مستشفى غزة الأوروبي» يوسف العقاد، دخول موجة ثالثة من الفيروس إلى القطاع بعد عيد الأضحى المبارك في ظل ما تشهده المناطق المحيطة.

وفي الكويت، قرر «مجلس الوزراء»، أمس الاثنين، السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية اعتبارا من 1 يوليو المقبل، موضحا في بيان عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الدول التي سيسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة منها: هي البوسنة والهرسك وبريطانيا واسبانيا والولايات المتحدة وهولندا وايطاليا والنمسا وفرنسا وقرجيزستان وألمانيا واليونان وسويسرا.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، فتح الحدود البرية والبحرية أمام المطعمين ضد كورونا، ممن تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الكويت وهي: «فايزر» و«استرازينيكا» و«موديرنا» أو جرعة واحدة من لقاح «جونسون أند جونسون» اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

اقتصاديا، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، أمس الاثنين، إن الإصابات بـ«كورونا» في افريقيا من المرجح أن تتجاوز مستوياتها المرتفعة السابقة في غضون أيام، وهو ما يبرز حاجة ماسة لتسريع إمدادات اللقاح والتمويل للمنطقة، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وأضافت جورجيفا، في تدوينة، أن الدول الافريقيةجنوبي الصحراء لديها بالفعل أدنى معدلات للتطعيم في العالم عند أقل من 1% من السكان وتواجه مجددا مخاطر لانهيار أنظمتها للرعاية الصحية ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، موضحة أنه كلما طال أمد انتشار الفيروس في افريقيا كلما ظهرت سلالات خطيرة بما يهدد بقية العالم.