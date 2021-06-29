أعنت الصحة العالمية رصده في مصر.. كل ما تريد معرفته عن تحور «ألفا» لـ كورونا

أعلن الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات تلفزيونية له أن متحور «دلتا» لم يُرصد في مصر حتى الآن وفقا للمعلومات التي وصلت لمنظمة الصحة العالمية رغم رصده في عدد من بلدان المنطقة وشرق المتوسط، وأن ما جرى رصده في مصر فقط هو متحور«ألفا» الذي ظهر في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي.

ما هو تحور ألفا وسبب تسميته

وقررت منظمة الصحة العالمية الاستعانة بأحرف الأبجدية الإغريقية، لتسمية السلالات الجديدة لتجنب الحساسيات بين الدول، في خطوة أُعلن عنها رسميا 31 من مايو 2021، تهدف إلى تجنب وصم البلدان التي تظهر فيها تلك السلالات لأول مرة.

وجرى إطلاق اسم «ألفا» على السلالة البريطانية، و«بيتا» على السلالة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا، و«غاما» على السلالة المكتشفة في البرازيل.

سلالة اكتشفت في بريطانيا

اكتُشف متحوّر «ألفا» للمرة الأولى في المملكة المتحدة في أكتوبر 2020، وفي تصريح سابق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن تلك السلالة نوع خارج عن السيطرة وسريع الانتشار.

ولاحظ العديد من خبراء الصحة أيضًا أن الزيادة في عدد حالات الدخول إلى المستشفيات تزامنت مع ظهور هذا الشكل الجديد من الفيروس، ويرى مسؤولو الصحة في بريطانيا أن هذه السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتشار من السلالة الأولى الأصلية لفيروس كورونا.

صفات الفيروس المتحور

تمتلك السلالة البريطانية أو متحور ألفا قدرة على تطوير طفرات جينية تغيّر جانبا من سلوك الفيروس، إلى جانب القدرة على تمكين الفيروس من إصابة الخلايا بشكل أكبر من ذي قبل ما يعني زيادة معدل قابلية العدوى، وذلك إلى جانب سرعة الانتشار.