الولايات المتحدة تعلن دعم حقوق المحتجين السلميين في كولومبيا

قالت الولايات المتحدة، إنها تدعم حقوق المحتجين السلميين في كولومبيا، وذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الكولومبي إيفان دوكي، أمس الاثنين، وتشهد كولومبيا، أزمة اقتصادية واجتماعية جراء تضرر الاقتصاد بسبب فيروس كورونا السمتجد «كوفيد-19» واستمرار الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة وعنف الشرطة منذ أواخر أبريل الماضي، والتي أسفرت الاشتباكات خلالها عن مقتل عشرات الأشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» أن بايدن أكد أن أجهزة الأمن يجب أن تلتزم بأعلى معايير من المحاسبة على أعمالها، واشار الرئيس الأمريكي إلى دعم واشنطن للرئيس الكولومبي، بعد تعرض مروحية «دوكي» لإطلاق النار في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت مروحية كان على متنها الرئيس الكولومبي ووزير الدفاع دييجو مولانو وعدد من المسؤولين الآخرين، تعرضت، الجمعة الماضية، لإطلاق النار من الأرض أثناء قيام «دوكي» بزيارة لمدينة «كوكوتا» في محافظة «نورتي دي سانتاندير» المتاخمة لحدود فنزويلا، فيما تم العثور على سلاحين ناريين وذخائر في الموقع.

وكان الرئيس الكولومبي، وصف في وقت سابق، الهجوم بالجبان، كما حمل وزير الدفاع الكولومبي، حمل، أمس الاول الاحد، «جيش التحرير الوطني» ومنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك» مسؤولية تنفيذ الهجوم.

تحالف جنائي لتهريب المخدرات بين الجبهة الحضرية لجيش التحرير ومنشقين عن «فارك»

وقال «مولانو»: «وردت إلينا معلومات عن تحالف جنائي لتهريب المخدرات بين الجبهة الحضرية لجيش التحرير الوطنى ومنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية».

وتعهد الوزير الكولومبي، بإلقاء القبض على المسؤولين عن الهجوم الذي وصفه بأنه عمل جبان وإرهابي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكانت السلطات، أعلنت السبت الماضي، عن مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو «حوالي 800 ألف دولار أمريكي» لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على أي من الجناة.