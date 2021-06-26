مجهولون يطلقون النار على مروحية الرئيس الكولومبي «فيديو وصور»

تعرضت مروحية عسكرية كانت تقل الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، وبعض المسؤولين الآخرين، أمس الجمعة، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام كولومبية، إن الحادث وقع ظهر أمس الجمعة بتوقيت كولومبيا حينما كانت المروحية، التي انطلقت من بلدية «سارديناتا»، تحلق فوق محافظة «نورتي دي سانتاندير» الواقعة في شرقي البلاد والتي كان من المخطط أن تهبط فيها، حيث تمت إصابة الطائرة بـ6 رصاصات.

المروحية كانت تقل وزيري الدفاع والداخلية

وأشارت التقارير الأولية، إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط مصابين بين الركاب وذلك بفضل خبرة طاقم المروحية، موضحة أن المروحية كانت تقل، إلى جانب الرئيس، وزير الدفاع، دييجو مولانو، ووزير الداخلية، دانييل بالاسيوس، وحاكم نورتي دي سانتاندير، سيلفانو سيرانو.

من جانبها، فتحت السلطات الكولومبية تحقيقا رسميا في الهجوم، فيما قال متحدث باسم الرئاسة: «لم يصب أحد بأذى».

من جانبه، قال الرئيس الكولومبي في رسالة بالفيديو، إن الحادث وقع بينما كانت المروحية الرئاسية تحلق في منطقة «كاتاتومبو» متوجهة إلى مدينة «كوكوتا» عاصمة مقاطعة «نورتي دي سانتاندير».

وأضاف الرئيس الكولومبي:«الواضح أن هذا هجوما جبانا حيث يمكن رؤية ثقوب الرصاص في طائرة الرئاسة»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء في نشرتها الإنجليزية.

ومنطقة «كاتاتومبو» المضطربة، الواقعة على الحدود الكولومبية مع فنزويلا، هي موطن لمحاصيل الكوكا، المكون الرئيسي للكوكايين، كما يعمل بها عناصر «جيش التحرير الوطني اليساري»، ومقاتلو قوات كولومبيا المسلحة الثورية «فارك» السابقون الذين يرفضون اتفاق سلام عام 2016 مع الحكومة، إلى جانب الجماعات الإجرامية المسلحة المتورطة في تهريب المخدرات.

#NoticiasW En video quedó registrado el momento exacto en que fue atacado el helicóptero del presidente Iván Duque en Cúcuta. >> https://t.co/TNx2CRadPG pic.twitter.com/x0otqsnttu — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 25, 2021