«الإسكان» تنتهي من إعداد قائمة مشروعات 30 يونيو تمهيدا لإرسالها للرئاسة

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع أجهزة المدن الجديدة أرسلت بالفعل قوائم المشروعات القومية التي نفذتها خلال الفترة الماضية، والجاهزة للافتتاح خلال الاحتفال بأعياد 30 يونيو.

«الإسكان» تنتهي من إعداد قائمة مشروعات 30 يونيو تمهيداً لإرسالها لمؤسسة الرئاسة

وأوضحت المصادر، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، انتهت بالفعل من إعداد قوائم المشروعات الجاهزة لافتتاحها، مشيرة إلى أن مؤسسة الرئاسة هي التي تحدد موعد افتتاح كل مشروع، بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وتابعت، أن قائمة المشروعات القومية الجديدة الجاري طرحها للافتتاح خلال 30 يونيو، تضم مشروعات المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات بجميع المدن الجديدة، وفي مقدمتها مدن الصعيد، وأن مشروع مبادرة سكن لكل المصريين بجميع المحافظات سيكون في مقدمة المشروعات التي سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصادر: الافتتاحات مستمرة حتى نهاية العام والرئيس يتابع بنفسه قائمة المشروعات

وكشفت المصادر لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يتم تقسيم المشروعات الجاري افتتاحها لعدد من القطاعات، بحيث يتم افتتاحها تباعا، بداية من 30 يونيو وحتى نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن عدد المشروعات المزمع افتتاحها خلال تجاوز الـ100 مشروع بالمدن الجديدة والقاهرة.

لجنة لمراجعة جميع المشروعات المزمع افتتاحها قبل عرضها على الرئيس

وأوضحت المصادر، أن مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة لمراجعة جميع المشروعات المزمع افتتاحها، قبل عرضها على الرئيس السيسي، وقبل الإعلان عن افتتاحها رسميا خلال الفترة المقبلة، وأن مؤسسة الرئاسة قد ترفض افتتاح بعض المشروعات التي لم تنته بعد، أو يتم تأجيلها لحين الانتهاء منها تماماً، مشيرة إلى أن جميع المشروعات المستوفاة سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع وترتيب ورسم خريطة الافتتاحات الجديدة.