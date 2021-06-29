الفلبين تمدد حظر السفر مرة أخرى لمنع انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من كورونا

أعلن قصر مالاكانانج الرئاسي في الفلبين، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر السفر مرة أخرى بهدف منع انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ونقلت قناة «إيه.بي.إس.سي. بي.إن» الفلبينية، الناطقة باللغة الإنجليزية، عن المتحدث باسم القصر الرئاسي هاري روك، قوله إن حظر السفر الذي كان من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو الجاري سيبقى ساري المفعول حتى 15 يوليو القادم.

ويستثني حظر السفر جهود إعادة المواطنين إلى أرض البلاد، حيث قال مسؤولون في وقت سابق، إن العمال الفلبينيين العاملين في الخارج والراغبين في العودة إلى ديارهم يجب عليهم الاتصال بالسفارة أو وكالات التوظيف الخاصة بهم حتى يمكن ترتيب رحلات خاصة لهم.

وقد أعادت السلطات الفلبينية في وقت سابق من شهر يونيو، الاستخدام الإلزامي لدروع الوجه في الأماكن العامة كإجراء احترازي إضافي لمنع انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

يشار إلى أن الفلبين لديها ثاني أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، حيث سجلت حتى الآن مليونا و403 آلاف و588 حالة.