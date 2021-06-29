ضبط سيدتين و3 عمال بحوزتهم هيروين وحشيش بسوهاج

وجهت الأجهزة الأمنية في سوهاج، حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة بعدد من مراكز المحافظة، وتم ضبط عاملين بحوزتهما 3 طرب حشيش، وسيدتين بحوزتهما 50 جرام هيروين و6 جرام من مخدر الشابو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط كل من «إبراهيم. ع. ك» 26 سنة عامل، «شيبوب. ع. ع» 43 سنة سائق ويقيمان مركز دار السلام، والأخير سبق اتهامه في قضية "سرقة متنوعة"، ومطلوب في قضية تبديد، وبحوزتهما 3 طرب لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 450 جراما تقريبا ومبلغ مالي 1150 جنيها، و2 هاتف محمول، أثناء استقلالهما سيارة ملاكي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز البلينا من ضبط كلا من «علياء. ع. ص» 20 سنة، ربة منزل، «أسماء. م. أ» 29 سنة، ربة منزل، وتقيمان دائرة قسم أول سوهاج، بحوزتهما 23 لفافة لمادة الهيروين المخدر يزنوا حوالي 50 جراما، و6 لفافة لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 6 جرامات ومبلغ مالي 6700 جنيه، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفتا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

كما تم ضبط 7 لفافة لمادة الهروين المخدر يزنوا حوالي 10 جرامات ومبلغ مالي 500 جنيه حيازة «أحمد. ف. م» 50 سنة، عامل، ومقيم مركز جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.