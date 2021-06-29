سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية اليوم، الثلاثاء 29 يونيو، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار في نهاية معاملات أمس الاثنين، في أول أيام أسبوع التداول في أسواق المال والبورصات العالمية بمقدار جنيه واحد فقط، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 777 و779 جنيها.

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 889 و890 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين777 و779 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 666 و668 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6216 و6232 جنيهًا.

وكان الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا طفيفًا في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بختام تداولات الاسبوع، حيث سجل جرام الذهب ارتفاعًا بمقدار 3 جنيهات مقارنة بالأسعار التي وردت مساء الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا على مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طنًا.

يذكر أنّ البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريبا؛ وارتفع من نحو 3.705 مليار دولار في إبريل 2020، إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.